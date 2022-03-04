Генштаб: Оккупанты могут готовить провокацию на белорусской границе

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на 6.00 пятницы, 4 марта. Враг по всем направлениям имеет потери, однако на некоторых продолжает наступление.

По состоянию на 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в Энергодаре был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Основные усилия врага сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. В то же время, сообщается, что основную часть оперативных резервов оккупант исчерпал и начал подготовку к переброске дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию, пишет Генштаб.

На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешел в оборонные действия в районах населенных пунктов Полесское и Кухари. Украинские военные не исключают, что оккупант будет совершать вооруженные провокации на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.

На Полесском направлении группировка оккупантов, состоящая из воинских частей Восточного военного округа силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично потерял наступательный потенциал. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель, пишет Генштаб.

На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до четырнадцати БТГр, а также 14 армейского округа Северного флота проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье, Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Одновременно враг проводит перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении группировка войск Западного военного округа силами до шестнадцати БТГр проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватил Балаклею. Противник не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькива, говорится в сообщении.

На Донецком направлении группировки врага силами 1 и 2 армейских корпусов усилены семью БТГр из состава 8 армии продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышла в населенный пункт Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник оцепил Мариуполь.

На Луганском направлении ведет боевые действия в направлении Старобельска.

На Таврическом направлении противник силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ в направлении Николаева.

Оккупантов остановили на Николаевском направлении, но враг имел частичный успех на направлении Вознесенска.

Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники из временно оккупированного Крыма, в которой оккупанты перевозят преступников из тюрем для организации беспорядков в Николаевской области.

В Черном море морскую группировку российских оккупантов вывели из морских баз – им дали задание поражать надводные силы украинских ВМС.

Также противник продолжает готовиться к высадке морского десанта в районах Затоки, Черноморска. Прикрытие групп производит отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Кроме того, на черноморском побережье отметили привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрывали это истребители Су-30СМ.