Пресс-служба АЭС: Ночью оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС

На Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить.﻿ Об этом, ссылаясь на Telegram-канал Запорожской АЭС, сообщает РБК-Украина.

"В результате обстр﻿елов войсками Российской Федерации в сторону Запорожской АЭС возник пожар!" - говорится в сообщении.

На станции требовали, чтобы войска РФ прекратили вести огонь из тяжелой техники по блокам атомной станции в Энергодаре - самой большой АЭС в Европе

"Существует угроза ядерной опасности!" - подчеркивают работники станции.

На данный момент пожар на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре уже локализовали и ликвидировали. По данным спасателей, к счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В службе уточнили, что пожар был в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС, то есть в административной части станции.

"В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не замечено.