Акции европейского бизнеса со связями с РФ подешевели на 100 миллиардов долларов

Акции европейских компаний, бизнес которых связан с РФ, подешевели в сумме более чем на 100 млрд долл. за время эскалации ситуации вокруг Украины и войны РФ против Украины, сообщает Экономическая правда.

По данным агентства, на такую цифру сократилась общая капитализация 22 компаний по индексу Stoxx Europe 600, которым бизнес в России приносит более 5% выручки.

Некоторые акции потеряли три четверти стоимости с 18 февраля, когда опасения из-за эскалации вокруг Украины заметно усилились.

Так, акции производителя автомобилей Renault и венгерской авиакомпании Wizz Air подешевели более чем на 20%.

Больше всего от распродажи пострадали европейские банки. Индекс Stoxx 600 Banks Index упал почти на 20% по сравнению с пиком 10 февраля.

Худший результат – у австрийского Raiffeisen Bank, потерявшего почти половину рыночной стоимости.