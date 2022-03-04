Подоляк: Только закрытое небо резко остановит эскалацию

Пришло время западным партнерам взять на себя ответственность за завершение развязанной РФ войны в Украине, только закрытое небо остановит эскалацию. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Twitter﻿.

"Логика этой войны – наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Лишь закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнерам взять и на себя ответственность за окончание войны" , - написал он в твиттер в пятницу.