ОВА: Площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами
Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами. Оперативный персонал станции контролирует состояние энергоблоков, а также обеспечивает их эксплуатацию, сообщает РБК-Украина.
"Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации - Государственная инспекция ядерного регулирования Украины", - говорится в сообщении Запорожской ОВА.
В ОВА проинформировали, что оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков, а также обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.
В Госинспекции ядерного регулирования Украины заявили, что энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности станции, находятся в трудоспособном состоянии.
"Имеются повреждения устройства реакторного отделения энергоблока № 1, которые не влияют на безопасность энергоблока", - указывается в публикации.
Изменение радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.
"Активирован Информационно-кризисный штаб Госатомрегулирования. Специалисты Госатомрегулирования и ГНТЦ ЯРБ поддерживают связь с руководством Запорожской АЭС", - говорят в ГИЯР Украины.
Радиационный фон в Запорожской области по состоянию на 7 часов утра остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения, отметили в ОВА.
Так, было установлено, что радиационный гамма фон не превышает свойственный для этой территории природный фон:
- Энергодар - 9-12 мкР/час;
- Мелитополь - 9-12 мкР/час;
- К-Днепровка - 11.2 мкР/час;
- Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка - 12.5 мкР/час;
- Пологи гамма фон 11-14 мкР/час;
- Васильевка 16 мкР/час.