Минобороны назвало потери войск РФ с начала войны

Минобороны назвало потери войск РФ с начала войны
Фото: Facebook

В Министерстве обороны Украины опубликовали данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО - 50 ед,
  • средства ПВО - 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники - 404 ед,
  • легкие скоростные катера - 2 ед,
  • цистерн с ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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