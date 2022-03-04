Минобороны назвало потери войск РФ с начала войны
В Министерстве обороны Украины опубликовали данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО - 50 ед,
- средства ПВО - 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники - 404 ед,
- легкие скоростные катера - 2 ед,
- цистерн с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.