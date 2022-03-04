Минобороны назвало потери войск РФ с начала войны

В Министерстве обороны Украины опубликовали данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО - 50 ед,

средства ПВО - 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники - 404 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.