Гончаренко: Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину
Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину для расследования военных преступлений РФ против Украины.
Об этом написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину, чтобы начать расследование военных преступлений России против Украины",- сообщил он.
Напомним, премьер-министр Великобритании Джонсон сообщил, что несколько стран передали в Гаагу дело о вторжении РФ в Украину.