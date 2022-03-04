Гончаренко: Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину

Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину для расследования военных преступлений РФ против Украины.

Об этом написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину, чтобы начать расследование военных преступлений России против Украины" ,- сообщил он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Джонсон сообщил, что несколько стран передали в Гаагу дело о вторжении РФ в Украину.