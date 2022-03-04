В Чехии вводят режим ЧС из-за наплыва беженцев из Украины

С пятницы, 4 марта, в Чехии вводится режим ЧП. Местные власти приняли решение ввести его на месяц, однако если будет такая необходимость, сроки могут продлить. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе брифинга с журналистами, сообщает УНИАН.

"В Чехию прибыло уже около 30 тысяч беженцев из Украины. Для более эффективной организации их размещения в нашей стране правительство объявляет с пятницы, 4 марта, режим ЧС", - сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Сообщается, что в связи с рекордным потоком беженцев из Украины, во всех регионах страны развернули центры приема и регистрации прибывших граждан. На данный момент власти разрабатывают ряд законопроектов, которые предоставили бы беженцам доступ к рынку труда.