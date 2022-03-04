МВД: В ходе обороны Энергодара личный состав Нацгвардии понес потери

Личный состав Национальной гвардии Украины понес потери как погибшими, так и ранеными, в ходе обороны Энергодара (Запорожская обл), сообщается﻿ на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"У личного состава Национальной гвардии Украины потери и раненые. Информация уточняется по количеству" , - сообщают в ведомстве.

По данным МВД, представители Запорожской атомной электростанции заявляют, что в настоящее время на крупнейшей АЭС Европы есть реальная угроза ядерной опасности. Был отключен один блок.

"После полуночи начались активные обстрелы наших позиций, которые охраняла и обороняла Национальная гвардия Украины. Противник применял огонь из танков, из стрелкового оружия, а также огонь снайперов. В результате чего произошло возгорание помещений. На базе Запорожской атомной электростанции возник пожар административного помещения и учебно-тренировочного корпуса от обстрелов оккупантами. Несмотря на это, враг продолжил стрелять в направлении станции. Допустить подразделения ГСЧС к тушению пожара удалось только к утру и частично локализовать пожар" , - говорится в сообщении.

Около Энергодара сосредоточены около 90 единиц техники, а также подразделения "кадыровцев" с тепловизорами и оружием для эффективного боя в ночных условиях, добавили в МВД.