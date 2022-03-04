Сенатор США призвал "убрать" Путина

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал "убрать" президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире Fox, сообщает Корреспондент.

"Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", - сказал сенатор.

Он также напомнил про Брута и Клауса фон Штауффенберга – исторических персонажей из окружения диктаторов, которые совершали покушения на своих лидеров.