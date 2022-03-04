Канцлер Германии отверг идею о смене режима в Кремле и падении Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею о "смене режима" в Кремле, то есть о падении главы российского государства Владимира Путина. По его словам, демократию нельзя экспортировать в другие страны, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Смена режима - не лучшая перспектива" , - сказал канцлер в программе ZDF.

Шольц призвал к прекращению огня в войне России с Украиной и в то же время подчеркнул, что НАТО не должно напрямую противостоять России. Это повлечет за собой резкую эскалацию этой сложной ситуации в Украине, что повлечет за собой большие опасности, предупредил Шольц.

"Поэтому сейчас не будет решений, которые привели бы к военному участию стран НАТО в этом конфликте" , - сказал он.

Решение не включать импорт газа и нефти в санкционный список Шольц обосновал резким ростом цен на энергоносители в Германии перед вторжением России. В то же время нужно следить за тем, чтобы зависимости быстро уменьшались, добавил он.

Шольц защитил решение правительства Германии поставить Украине немецкие противотанковые средства и зенитно-ракетные комплексы. Тех, на кого напали без причины, нельзя оставлять, подчеркнул канцлер.

"Германия последовательно проводила свою политику непоставки оружия в кризисные зоны на протяжении многих лет и конечно, будет продолжать делать это во многих местах. Но после нападения на Украину продолжать на этом этапе было бы неправильно" , - сказал глава германского правительства.

В связи с желанием президента Украины Владимира Зеленского вступить в ЕС канцлер заявил, что первыми пунктами повестки дня теперь будут решения о приеме западнобалканских государств.