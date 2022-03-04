ОВА: Венгрия передаст Украине 5 грузовиков гуманитарной помощи

Правительство Венгрии передаст Украине 5 грузовиков гуманитарной помощи через венгерскую экуменическую службу, сообщил﻿ глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Провел рабочую встречу с генеральным консулом Венгрии в Ужгороде Йожефом Бочкаи. Правительство соседней страны передаст пять грузовиков гуманитарной помощи через венгерскую экуменическую службу" , - сообщил он.

Среди вещей первой необходимости будут также лекарства и специализированное оборудование для неотложной медицинской помощи, добавил Микита.