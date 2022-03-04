ОВА: Венгрия передаст Украине 5 грузовиков гуманитарной помощи
Правительство Венгрии передаст Украине 5 грузовиков гуманитарной помощи через венгерскую экуменическую службу, сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
"Провел рабочую встречу с генеральным консулом Венгрии в Ужгороде Йожефом Бочкаи. Правительство соседней страны передаст пять грузовиков гуманитарной помощи через венгерскую экуменическую службу", - сообщил он.
Среди вещей первой необходимости будут также лекарства и специализированное оборудование для неотложной медицинской помощи, добавил Микита.