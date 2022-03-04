Глава ОГА: Мариуполь остался без связи, света и тепла

Тяжелая гуманитарная ситуация остается на юге Донецкой области состоянию на 09:00 4 марта. Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Мариуполе нет мобильной связи, электричества, воды, тепла. Городской совет подвозит воду людям автоцистернами. В случае установления режима тишины первая задача – возобновить поставки электричества", - написал Кириленко в Facebook в пятницу.

В Марьинской громаде, по его словам, сутки прошли относительно спокойно. Вблизи Новомихайловки утром был обстрел из 120-мм минометов, днем были выстрелы ПТУР и РПГ, без жертв и разрушений.

В Очеретинской громаде в результате артобстрелов нет электричества в Невельском и Новоселовке Второй, частично в Верхнеторецком, Тоненьком, Северном и Водяном. Ожидается разрешение ООС на проведение ремонтных работ. В Камышевке вода подается по графику. Вода отсутствует в Верхнеторецком, Орловке, Ласточкино, Песках, частично в Водяном. Ночь прошла относительно спокойно, без жертв и разрушений.

В Покровске обесточены две улицы, было временно потеряно теплоснабжение в нескольких домах и социальных учреждениях, но уже восстановлено. Без газа остаются жители двух улиц частного сектора. Есть сообщения о попадании снарядов в дома, но без жертв.

В Соледарской громаде ситуация контролируемая, подвоз воды, где нет центрального водоснабжения, осуществляется по графику. Связь у всех операторов есть, кроме Киевстара, Интернет работает.

Также Киевстар не работает в Константиновской громаде. На отделениях Укрпочты можно приобрести социальные продукты, продолжается сбор пособий для военных и гражданских.