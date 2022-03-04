Boeing предоставляет Украине $2 млн на гуманитарную помощь

Компания Boeing предоставляет Украине пакет экстренной гуманитарной помощи в размере $2 млн. Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Лига.Бизнес.

"Конфликт, разворачивающийся в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры для поддержки украинского народа", — говорится в сообщении.

Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников в поддержку гуманитарной помощи Украине в рамках благотворительной программы компании.

$1 млн будет направлен CARE для поставки продуктов питания, воды и гигиенических средств, а также денежной помощи и психо-социальный поддержки пострадавшим украинцам, с особым вниманием к женщинам, детям и пожилым людям.

Американскому Красному Кресту будет выделено $500 000, еще $250 000 пойдут на помощь в дистрибуции лекарств, предметов медицинского назначения и оказание критической медицинской помощи и еще $250 000 — на организации, работающие с уязвимыми перемещенными лицами в Украине и соседних странах.