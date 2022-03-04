ОП: Достичь политических целей военным путем в России не получается
Советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "UAразом" рассказал о переговорах между РФ и Украиной, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Арестович отметил, что РФ постепенно снижает требования.
"Они уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное – неразмещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения", - сказал он.
Советник главы ОП добавил, что это показывает, что достичь политических целей военным путем у РФ не получается.
Также возникла теоретическая договоренность о гуманитарных коридорах и конвоях – безопасность мирных жителей это приоритет №1, отметил он.
Подробная информация о гуманитарных конвоях будет распространена в момент их прибытия с целью обеспечить сами конвои.