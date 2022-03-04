Мэрия: В Житомире оккупанты совершили ракетный удар по школе
В пятницу, 4 марта, российские оккупанты совершили ракетный обстрел в Житомире. Под обстрел попала школа №25. Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, сообщает Слово и дело.
Он заявил, что фактически половина здания разрушена. В настоящее время проводятся спасательные работы. Мэр предоставит полную информацию о жертвах и пострадавших, а также о разрушениях в ближайшее время.
В то же время ГСЧС сообщает, что, по предварительным данным, погибших в результате удара не было.
"В 09:35 поступила информация, что в Житомире в результате обстрела и попадания боеприпаса в здание школы по ул. Малая Бердичевская, произошло разрушение в здании без последующего горения. Предварительно жертв и пострадавших нет. Эвакуированы 5 человек. От ГСЧС привлечены 40 человек и 5 ед. техники", – говорится в сообщении.