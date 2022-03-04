Мэрия: В Житомире оккупанты совершили ракетный удар по школе

В пятницу, 4 марта, российские оккупанты совершили ракетный обстрел в Житомире. Под обстрел попала школа №25. Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, сообщает Слово и дело.

Он заявил, что фактически половина здания разрушена. В настоящее время проводятся спасательные работы. Мэр предоставит полную информацию о жертвах и пострадавших, а также о разрушениях в ближайшее время.

В то же время ГСЧС сообщает, что, по предварительным данным, погибших в результате удара не было.