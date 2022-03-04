Яндекс опасается дефолта: компания не сможет досрочно погасить бонды

Компания располагает $615 млн денежных средств, тогда как требования о погашении бондов из-за приостановки торгов могут превысить $1,2 млрд, сообщает UBR.

Компания "Яндекс" на данный момент не имеет достаточных ресурсов для полного погашения бондов в общей сумме $1,25 млрд, держатели которых имеют право потребовать выплат по номиналу и начисленных процентов. В этом случае компания столкнется с серьезными проблемами в части ликвидности, что негативно повлияет на ее возможность выполнять другие обязательства. Об этом говорится в заявлении "Яндекса".

Как известно, Nasdaq приостановил торги ценными бумагами ряда связанных с Россией компаний. В числе этих бумаг – акции "Яндекса", Ozon, МТС и ЦИАН.

Через пять дней после приостановки торгов держатели бондов "Яндекса" могу требовать погашения облигаций в общей сумме $1,25 млрд. Но на данный момент компания располагает примерно $615 млн денежных средств, из них за пределами РФ – $370 млн.

"В настоящее время мы проводим планирование на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы определить, какие шаги будут предприняты в этом отношении и какие другие источники финансирования будут нам доступны в случае, если это право выкупа будет активировано", – говорится в сообщении компании.

"Яндекс" разместил бонды с купоном 0,75% в феврале 2020 года. Купон по бондам с погашением в марте 2025 года определен в размере 0,75. 3 марта компания выплатила купон по облигациям, выплаты запланированы каждые полгода – в марте и сентябре.

Отметим, компания зарегистрирована в России как ООО "Яндекс", 100% уставного капитала которого владеет зарегистрированное в Нидерландах акционерное общество Yandex N.V.