Зеленский: у военных РФ отбита память о Чернобыле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских военных полностью отбита память о Чернобыле. Поскольку сегодня ночью оккупационные танкисты обстреливали Запорожскую АЭС, сообщает Интерфакс-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к гражданам России после ночного обстрела российскими войсками Запорожской АЭС, заявил, что они должны сказать свои властям, что хотят жить на земле без радиоактивного заражения.

По словам главы государства, ночная атака российскими войсками Запорожской АЭС могла остановить историю.

"Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию. Самую большую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции. Это террор невиданного уровня … У российских военных – полностью отбита память о Чернобыле. Об этой трагедии", - заявил Зеленский в видеообращении в пятницу.

"Российские люди, как это вообще может быть? Мы вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как вы могли это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где предел России", - добавил он.

Также президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Херсона "дать знать оккупантам, что находится в Херсоне они могут только временно" .

"Для этого они отвезли в город чужестранцев. Ищут местных предателей. Хотят сделать телекартинку – вроде бы Херсон уже не украинский. С этого они начинали так называемые "днр" и "лнр". Вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить. Херсонцы, покажите, что это ваш город. Вы можете остановить любой план оккупантов", - сказал Зеленский.

Он также призвал херсонцев избавиться от любого отчаяния.

"Мы боремся против мощного врага, который преобладает нас численностью. Который преобладает нас количеством техники. Но который на тысячи световых лет далек от нормальных людей, которые имеют достоинство", - сказал президент

"Покажите это. Наш национальный флаг. Наш национальный гимн. Наш национальный дух. Обязательно дайте знать оккупантам, что находится в Херсоне они могут только временно. И никогда не смогут владеть Херсоном. Как и любым другим городом Украины", - убежден Зеленский.

На утро 9-го дня войны количество убитых солдат агрессора достигло 9200 человек заявил Владимир Зеленский.

"Наша оборона наносит врагу максимальные потери. Почти 9200 убитых оккупантов. Утро девятого дня войны. Мы бьем их под Николаевом. Бьем под Харьковом. Бьем под Киевом", - сказал он.

По словам Зеленского, "столица остается ключевой мишенью для оккупантов".