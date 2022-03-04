Цены на сырье выросли после захвата россиянами Запорожской АЭС

Мировые цены на сырье продемонстрировали резкий рост после новостей об обстрелах Запорожской АЭС и захвате станции россиянами. Об этом сообщает Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

На этой неделе мировые цены на сырье уже продемонстрировали сильнейший рост с 1974 года. Больше всего подорожала пшеница — на 40%, палладий прибавил 18%, кукуруза 17%, нефть Brent уже подорожала на 15%, а алюминий — на 13%.

При этом на новостях об обстрелах и пожаре на Запорожской АЭС цены на сырье продемонстрировали очень резкий рост. Нефть подорожала сразу на 5%.

Растущая изоляция России вызывает неуверенность трейдеров в будущих поставках энергоносителей и другого сырья. Кроме этого, инвесторы опасаются, что возможность расчетов за российское сырье может быть очень ограничена из-за западных санкций.