Штрафы и колония: Госдума РФ приняла закон о наказании за информацию о российских военных

Госдума России в третьем и заключительном чтении приняла законопроект, предусматривающий наказание за "ложную" информацию о российских военных в Украине, сообщает Украинская правда.

Госдума приняла закон о "фейках" единогласно.

Что он предусматривает:

за заведомо ложные фейки – штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или до 3 лет колонии;

за заведомо ложные фейки (от должностных лиц, организованной группы, с искусственно созданными доказательствами или по мотивам ненависти или вражды) – штраф от 3 до 5 миллионов рублей или от 5 до 10 лет тюрьмы;

за заведомо ложные фейки, которые повлекли тяжкие последствия, – от 10 до 15 лет лишения свободы;

за призывы не использовать российские войска для защиты интересов России (если нарушитель уже привлекался) – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии;

за призывы, которые повлекли тяжкие последствия, – штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или до 5 лет тюремного заключения;

за призывы к санкциям против России (если нарушитель уже привлекался) – штраф до 500 тысяч рублей или до 3 лет лишения свободы.

Почти все нейтральные и оппозиционные СМИ в России приостанавливают свою работу из-за этого закона. Также Радио Свобода, Deutsche Welle, русская служба ВВС и сайт "Медуза" этой ночью были заблокированы в России.

Кроме того, в России перестали работать Facebook, App Store и Google Play. По мнению специалистов все єти блокировки происходят специально.