AMD вслед за Intel прекратил поставки в Россию и Беларусь

Ведущий производитель процессоров для компьютеров, ноутбуков и серверов AMD объявил о прекращении поставок в РФ и Белоруссию. Об этом пишет PCWorld, сообщает Экономическая правда.

В частности, AMD заявила, что прекращает все поставки чипов.

По данным AMD, запрет на чипы распространяется на Беларусь.

"На основании санкций, введенных против России Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Беларуси", - сказал представитель AMD.

AMD – американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, материнских плат и чипсетов.