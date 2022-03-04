Эвакуация из Украины: как сориентироваться пассажирам на вокзале в Перемышле

В "Укрзализныце" рассказали, как сориентироваться эвакуированным из Украины пассажирам на железнодорожном вокзале в Перемышле. ﻿Об этом пишет пресс-служба УЗ в Telegram, сообщает Экономическая правда.

"Поезда из Украины прибывают на перрон №5 вокзала Перемышля. После прохождения паспортного контроля пассажиры могут получить помощь от волонтеров и сотрудников польской железной дороги: воду, еду и подробную информацию о ближайших рейсах по стране", - говорится в сообщении.

Из Перемышля ежедневно отправляется несколько поездов в разные города Польши: Варшаву, Краков, Познань, Катовице и т.д.

"Ежедневно около 21:30 отправляется поезд RegioJet в Прагу. Этих дополнительных поездов нет в расписании и на табло на вокзале. Пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзале и при необходимости спрашивать волонтеров, которые помогут сориентироваться в ближайших рейсах. Платить за билет не нужно проезд для граждан Украины бесплатный на всех польских поездах", - добавили в УЗ .

Если пассажир собирается поехать дальше на поезде Интерсити (IC), то ему необходимо получить бесплатный билет с регистрацией места в билетной кассе в вокзале. Для этого достаточно показать украинский паспорт.

"В случае использования регионального поезда (не интерсити (ИС)) никаких дополнительных документов не требуется: бесплатный билет выдаст кондуктор в вагоне", - добавляют в компании.

Эта процедура не распространяется на граждан других стран. Им необходимо приобрести билет в кассе на вокзале заранее (стоимость железнодорожных билетов в Польше – 50-400 гривен, в зависимости от расстояния и класса поезда).

Поезда, которые возвращаются во Львов из Перемышля, тоже принимают пассажиров.

"Проезд для них также бесплатный: пассажиры могут пройти в международный терминал у пятого перрона, пройти паспортный контроль и подождать следующего поезда.