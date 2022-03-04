Лукашенко: Если бы Беларусь вмешалась в войну, то это был бы подарок для Запада

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, потому что если бы Беларусь вмешалась, то это был бы подарок для Запада, сообщает Украинская правда.

"Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена", - заявил Лукашенко.

По его словам, Беларусь своими силами прикрывает государственную границу от Бреста до Мозыря.