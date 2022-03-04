Лукашенко: Если бы Беларусь вмешалась в войну, то это был бы подарок для Запада
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, потому что если бы Беларусь вмешалась, то это был бы подарок для Запада, сообщает Украинская правда.
"Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена", - заявил Лукашенко.
По его словам, Беларусь своими силами прикрывает государственную границу от Бреста до Мозыря.
"Та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, – это надолго. Они уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, – это был бы для них подарок", - говорит Лукашенко.