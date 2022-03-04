Украина просит Красный Крест помочь в создании гуманитарных коридоров

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров, о чем Украина и Россия договорились во время второго раунда переговоров, передает пресс-служба ОП.

"Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны.﻿

Договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы наконец-то сможем помочь нашим гражданам" , - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Отмечается, что из-за постоянных обстрелов, совершаемых российскими войсками, ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы. Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения.