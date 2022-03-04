Отделения Приватбанка на выходных будут работать в сокращенном режиме

Госбанк 4 марта обеспечил работу более 700 отделений, 5000 банкоматов с деньгами. В выходные дни Приватбанк будет работать с 10 до 13 часов – полный список ограничений, сообщает UBR.

Государственный Приватбанк во время официальных выходных в Украине с 5 по 8 марта будет открывать отделения там, где это возможно, и работать в сокращенном режиме – с 10 до 13 часов. При этом ограничений на безналичные расчеты ни в Украине, ни за границей не предусматривается. Об этом сообщает пресс-центр банка.

В целом украинская финансовая система и система электронных платежей Нацбанка будут работать в выходные дни без ограничений.

Это также касается клиентов Приватбанка, которые находятся за границей. Они могут свободно использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов.

При этом по состоянию на сегодня, 4 марта, Приватбанк работает в нормальном режиме – в Украине функционируют 744 отделений, 5143 банкоматов с наличными деньгами и более 10,3 тыс. терминалов на кассах.

Кроме того, Приватбанк отменил любые комиссии за обналичивание карт и счетов в отделениях банка.

В то же время действуют ограничения на снятие наличных в банкоматах Приватбанка: не более 20 тыс. грн за три часа и 100 тыс. грн – в сутки. В банкоматах других банков: 1000 грн/одна операция и 15 тыс. грн в три часа.