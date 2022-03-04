ОГА: В Мелитополе оккупанты захватили телебашню

В Мелитополе российско-оккупационные войска окружили телебашню. Сейчас она находится под их контролем. Об этом заявляет Запорожская военная областная администрация, сообщает РБК-Украина.

"Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем", - говорится в сообщении.

Как информируют в ОГА со ссылкой на источники в СБУ, оккупанты установили свое оборудование на телебашне города и начали трансляцию российских телеканалов.

Ранее оккупанты также захватили телевышку в Херсоне. В городе и области уже начали транслировать российские каналы.