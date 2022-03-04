Крупнейшие VPN-сервисы прекращают работу в России

Киберполиция Украины заявила об остановке сотрудничества VPN-сервисов с Россией. Ряд сервисов предупреждают DDoS-атаки в Украине и собирают средства на ВСУ, сообщает UBR.

Крупнейшие VPN-сервисы по всему миру начали прекращать сотрудничество с Россией. Так, компании KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe фильтруют трафик и блокируют пропагандистские сайты РФ. Об этом сообщает пресс-центр Киберполиции Украины.

В целом более десяти VPN-сервисов работают в сотрудничестве с украинской полицией, помогая предотвращать DDoS-атаки на различные сайты. А VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% собственных доходов на нужды украинской армии. Кроме того, Vpnunlimited решил предоставить украинцам год бесплатного пользования по промокоду StopRussianAggression.