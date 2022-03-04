Кулеба: РФ пытается разрушить Украину, как Сирию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия пытается разрушить Украину такой же тактикой, как она разрушила Сирию, сообщает Украинская правда.

"Россия пытается разрушить Украину такой же тактикой, какой она разрушила Сирию. Мы не должны разрешить это в сердце Европы.



Наше государство готово воевать, мы продолжаем бороться против российского нашествия, но мы нуждаемся в немедленной помощи в отражении российских атак в воздухе.

Если вы этого не сделаете, вам придется разделить ответственность за жизнь и страдание гражданского населения Украины, которое гибнет от ракетных обстрелов российских самолетов", - заявил Кулеба в обращении к НАТО.

Кулеба в очередной раз призвал НАТО принять срочные меры по закрытию украинского неба от нападений России в воздухе, а также попросил передать Украине боевые самолеты, с помощью которых Воздушные силы Вооруженных сил Украины смогут эффективно противодействовать российской военной авиации.