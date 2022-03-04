Столтенберг: НАТО не сторона конфликта в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Альянс не является стороной конфликта в Украине и не стремится к войне с Россией.﻿ Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщает УНИАН.

По словам генсека, сегодня главы МИД стран Альянса встречаются для консультаций и координации ответа на грубое вторжение России в Украину и в отношении далеко идущих последствий.

"Мы осуждаем атаки на гражданское население и также в течение ночи мы видели сообщения о нападении на атомную электростанцию. Это демонстрирует дерзость этой войны и важность прекращения ее, важность того, чтобы Россия вывела все свои силы и добросовестно принимала участие в дипломатических усилиях", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь добавил, что страны-члены ввели против России беспрецедентные санкции, а также оказывают поддержку Украине.