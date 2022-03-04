В Минобороны призвали украинцев в оккупированных городах к народному сопротивлению

Часть территории Украины захватили российские оккупанты, и пришла пора оказывать им народное сопротивление, написало Министерство обороны в Facebook.

"Танковый батальон из 30 танков, который уперся в позиции наших ВСУ, потеряет 5-6 танков, но не боеспособность. Если остановить или уничтожить тыловые колонны, везущие для танков боеприпасы, горючее, запасные части, ремонтников, то батальон становится недееспособным полностью" , - говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что вражеские тыловики являются легкой мишенью - они не бронированы, их охраняют солдаты без боевого опыта.

"Даже простые средства вроде сваленных деревьев, позволят сжечь и уничтожить колонну и взять пленных. Перекрываем тыловое снабжение - завершим войну за считанные дни" - отмечается в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что такая тактика касается только территорий, где находится враг.