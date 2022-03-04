"Киев цифровой" изменил звуковой сигнал воздушной тревоги

Приложение «Киев Цифровой» изменило звуковой сигнал для оповещений воздушной тревоги. Об этом сообщает в Telegram команда «Киев Цифровой».

Отмечается, что теперь в случае тревоги оповещения будут поступать со специальным звуком.

Чтобы услышать его, нужно увеличить громкость звука в телефоне и включить звуковые оповещения для «Киев Цифровой».

Как включить звуковые оповещения на iOS?

Выберите «Параметры» — «Киев цифровой» — «Оповещение» и включите «Звуки» кнопкой-переключателем.

Как включить звуковые уведомления на Android?

Выберите «Настройки» — «Программы» — «Киев Цифровой» — «Уведомления» и включите «Разрешить звук» кнопкой-переключателем.

Также в приложение добавили в быстрый доступ раздел «Важно знать» с ответами на актуальные вопросы во время военного положения.