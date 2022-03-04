Генштаб: Произошли изменения в тактике врага

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации по состоянию на 12.00 пятницы, 4 марта. Основной целью противника остается оцепление Киева и ослабление сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

В ходе выполнения этой задачи, группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали перебрасывать дополнительные сил и средства из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок ВС РФ введены в операцию.

На Слобожанщине подразделения 20-й армии противника пытаются продолжить наступление на Объединенные силы на Новоайдарском и Северодонецком направлениях.

На Донецком оперативном направлении противник силами шести БТГр пытается удержать кольцо оцепления вокруг города Мариуполь. Для восполнения потерь в Донецкой области российские кураторы начали завоз военнослужащих ВС РФ на станцию Иловайск.

В Черном море морская группировка ЧФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы Группировки разнородных сил ВМС, но чаще жертвами российских морских пиратов становятся гражданские суда и их экипажи, отметили в Генштабе.

Не покидая намерений завладеть Черноморским побережьем, противник продолжает подготовку к высадке морского десанта на участке Затока– Черноморск. В рамках указанного в районе 40 км восточнее Черноморска находятся два крупных десантных корабля оккупантов.

Для организации митингов "местных жителей" в захваченных городах на временно оккупированные территории АР Крым ввезено до 80 представителей российских СМИ и большая группа "демонстрантов". Вероятно, в ближайшее время они будут доставлены в Херсон для организации постановочных митингов с участием пропагандистских СМИ на "поддержку" смены украинской власти на местах и легализации оккупации, добавили украинские военные.

Произошли изменения в тактике действий российских преступников:

не выполнив задачи военного блицкрига, РФ переходит к откровенно террористическим способам ведения боевых действий на территории Украины;

увеличена доля задач с применением подразделений специального назначения в пригороде населенных пунктов в качестве штурмовых подразделений;

участились случаи применения воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых переправ через водные препятствия;

оккупанты уделяют значительное внимание активизации мер психологического воздействия на население и войска;

в ближайшее время следует ожидать комплексного и масштабного распространения врагом фейковых новостей, которое будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.