В МАГАТЭ опровергли обвинения РФ в адрес Украины о якобы разработке ядерного оружия

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии какой-либо объективной информации, подтверждающей обвинения России в адрес Украины о якобы попытках разработать ядерное оружие, сообщает Интерфакс-Украина.

"Этот вопрос для нас очень ясен; у нас нет никакой информации, которая ставила бы под сомнение выполнение Украиной обязательств по нераспространению", – сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в пятницу.

"У нас нет информации о каких-либо отклонениях материалов, каких-либо незадекларированных материалов или деятельности, ведущей к разработке ядерного оружия", – подчеркнул Гросси.

Он отметил, что МАГАТЭ продолжает оставаться в тесном контакте с украинскими регуляторами-партнерами.