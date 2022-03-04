МИД Испании: НАТО будет обсуждать закрытие неба над Украиной

НАТО может поддержать внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Переговоры по этому поводу начнутся уже сегодня, 4 марта.﻿ Об этом, со ссылкой на издание Onet.pl, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как информирует издание, с соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное введение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение должно состояться в пятницу во время саммита военного Альянса под руководством США" , - говорится в сообщении.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сегодня продолжается девятый день войны. Войска и техника агрессора подобрались вплотную к столице, но Киев держит оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает западных союзников ввести бесполетную зону над украинской территорией силами НАТО, или же предоставить нашей страны самолеты, чтобы прекратить массовые ракетные обстрелы Украины российскими войсками.