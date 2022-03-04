В Евросоюз можно уехать бесплатно. Список стран

Украинцы освобождены от платы за железнодорожные билеты в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, Францию, Бельгию и Данию, сообщает Українські Новини.

Украинцы освобождены от платы за железнодорожные билеты в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, Францию, Бельгию и Данию.

"Железнодорожные компании ЕС предлагают украинским беженцам бесплатный проезд. Операторы поездов по всей Европе теперь предлагают бесплатный железнодорожный транспорт украинцам, вынужденным оставлять свои дома в поисках безопасности из-за кровавой войны, которую ведет Россия. Так, граждане с украинским паспортом или ID-картой освобождаются от платы за железнодорожные билеты в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, Францию, Бельгию и Данию", - говорится в нем.

Национальный железнодорожный перевозчик Германии Deutsche Bahn заявил, что готов добавить вагоны в поезда, курсирующие из Польши в Берлин, и если нужно - запустить дополнительные поезда для увеличения пропускной способности.

В настоящее время из Польши в Германию ежедневно курсирует до восьми поездов дальнего сообщения "Евросити", которые отправляются из Варшавы, Гданьска, Перемышля, Кракова и Вроцлава.