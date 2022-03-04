Минздрав: Радиационный фон в Запорожской области остается без изменений
По данным Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений, передает пресс-служба.
По результатам плановых мониторинговых исследований радиационный фон не несет угрозы жизни и здоровью населения.
Установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории природный фон:
- Энергодар – 9-12 мкР/час;
- Мелитополь – 9-12 мкР/час;
- пгт. К-Днепровка – 11.2 мкР/час;
- Бердянск, Орехов, Токмак, пгт Черниговка, пгт Андреевка - 12.5 мкР/час;
- Пологи – 11-14 мкР/час;
- Васильевка – 16 мкР/час;
- Херсон – 8-10 мкР/час.
"Обращаемся к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не скупать в аптеках препараты йода, а в магазинах - йодированную соль. Йодная профилактика осуществляется только после официального оповещения в СМИ", - написали в Минздраве.