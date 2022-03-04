Минздрав: Радиационный фон в Запорожской области остается без изменений

По данным Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений, передает пресс-служба.

По результатам плановых мониторинговых исследований радиационный фон не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории природный фон:

Энергодар – 9-12 мкР/час;

Мелитополь – 9-12 мкР/час;

пгт. К-Днепровка – 11.2 мкР/час;

Бердянск, Орехов, Токмак, пгт Черниговка, пгт Андреевка - 12.5 мкР/час;

Пологи – 11-14 мкР/час;

Васильевка – 16 мкР/час;

Херсон – 8-10 мкР/час.