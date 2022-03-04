Китай выразил обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС
В Китае нарушили молчание относительно вторжения России в Украину и выразили серьезную обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС в Энергодаре, сообщает Insider.
Так, в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что обеспокоены ядерной безопасностью Украины. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал Россию к "спокойствию и сдержанности".
"Китай придает большое значение ядерной безопасности и серьезно обеспокоен ситуацией с безопасностью ядерных объектов в Украине", - заявил на пресс-конференции глава МИД Ван Вэньбинь.
"Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации и призываем стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, предотвращать дальнейшую эскалацию ситуации и обеспечивать безопасность соответствующих ядерных объектов", - подчеркнул глава МИД Китая.