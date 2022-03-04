Зеленский: Совет ООН создал комиссию по расследованию военных преступлений против украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов военных преступлений РФ в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.