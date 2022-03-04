Акционерное общество "Укрпочта" возобновляет доставку отправлений в США с 8 марта, сообщает Українські Новини.

"Укрпочта" совместно с партнером – украинской авиакомпанией WindRose в рамках чартерной программы поддержки малого и среднего бизнеса возобновили доставку отправлений в США через Польшу. Чартер будет доставлять экспорт в Нью-Йорк раз в неделю, а на обратном пути будет доставлять в Украину гуманитарную помощь", - говорится в нем.

Согласно сообщению, первый рейс сообщением "Варшава - Нью-Йорк" запланирован на 8 марта.

"Укрпочта" планирует, что такие рейсы для перевозки экспорта и гуманитарной помощи станут регулярными в ближайшее время.

Доставку гуманитарных грузов из Польши в Украину и к месту назначения "Укрпочта" осуществит за свой счет.

"Мы нашли возможность поддержать тысячи украинских предпринимателей, чтобы они не остались без работы и могли доставлять свои товары на глобальные торговые площадки, в частности на Amazon и Etsy. Поскольку эти маркетплейсы присоединились к санкциям против России и заблокировали российских продавцов, я считаю правильным воспользоваться ситуацией украинским предпринимателям и предложить свои товары миру", - отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он добавил, что чартером по пути из США в Украину можно перевезти до 40 тонн гуманитарной помощи.

Доставка отправлений с территории Украины в Варшаву будет производиться наземным транспортом, предварительно они пройдут необходимое таможенное оформление на территории Украины.