Путин: У нас нет недобрых намерений к соседям

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 марта, заявил, что у РФ нет недобрых намерений в отношении соседей, сообщает Корреспондент.

"У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. Все наши действия, если они возникают, возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении РФ. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать", - сказал он.