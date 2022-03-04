The Times: В Британии поддерживают размещение беженцев в конфискованных особняках олигархов РФ

Вице-премьер Британии Доминик Рааб заявил, что поддерживает конфискацию особняков российских олигархов для размещения украинских беженцев. Об этом, со ссылкой на The Times, сообщает Европейская правда.

На вопрос в эфире LBC, сможет ли Британия захватить принадлежащее российской элите имущество как наказание за вторжение России в Украину, Рааб ответил:

"Да, если у нас есть доказательства и правовая основа, мы это сделаем".

На вопрос, поддержит ли он использование этой собственности для размещения украинских беженцев, как призвал член Кабинета министров Майкл Гоув, Рааб ответил:

"Да, абсолютно".

Правительство Британии сталкивается с критикой из-за того, что владелец футбольного клуба "Челси" и союзник Путина Роман Абрамович по-прежнему не попал под санкции.