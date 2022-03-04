ЕК приостановила программы трансграничного сотрудничества с РФ и Беларусью

ЕК приостановила программы трансграничного сотрудничества с РФ и Беларусью
Фото: Рixabay

Европейская комиссия (ЕК) объявила в пятницу, что приостановила программы трансграничного сотрудничества с Россией и Беларусью, сообщает Интерфакс-Украина.

"Приостановка всех трансграничных и транснациональных программ и платежей для России и Беларуси и в то же время усиление поддержки Украины - это конкретное выражение европейской политики сплочения и солидарности с украинским народом", - заявила член ЕК по вопросам сплочения и реформам Элиза Феррейра.

В коммюнике ЕК отмечается, что приостановка программ с участием России и Беларуси вступает в силу немедленно.

Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляло 178 млн евро и для двух программ с Беларусью - 257 млн евро.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что регламент по программам трансграничного сотрудничества предусматривает приостановку "в случаях нарушения международного права, прав человека, демократических принципов и правового государства".

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