ЕК приостановила программы трансграничного сотрудничества с РФ и Беларусью

Европейская комиссия (ЕК) объявила в пятницу, что приостановила программы трансграничного сотрудничества с Россией и Беларусью, сообщает Интерфакс-Украина.

"Приостановка всех трансграничных и транснациональных программ и платежей для России и Беларуси и в то же время усиление поддержки Украины - это конкретное выражение европейской политики сплочения и солидарности с украинским народом" , - заявила член ЕК по вопросам сплочения и реформам Элиза Феррейра.

В коммюнике ЕК отмечается, что приостановка программ с участием России и Беларуси вступает в силу немедленно.

Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляло 178 млн евро и для двух программ с Беларусью - 257 млн евро.