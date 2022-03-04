Минздрав: как действовать в случае отсутствия водоснабжения

Министерство здравоохранения опубликовало﻿ рекомендации по спасению жизни, а именно: что делать, если в доме отсутствует водоснабжение, пишет Каролина Гайдук, РБК-Украина.

Необходимо использовать питьевую воду:

из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев);

пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии;

фасованную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.

"Сохранять питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить надписями: "Вода обеззараженная для питья", "Вода для технических нужд", "Вода для хозяйственных нужд". Как правило, производят 2-3-суточный запас" , - отметили в ведомстве.

Кроме того, для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить (не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.