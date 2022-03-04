Цены на нефть могут вырасти до 200 долларов
Мировые цены на нефть могут возрасти вдвое – до 200 долларов за баррель, ожидая возможного введения эмбарго на торговлю этим сырьем с Россией, сообщает Экономическая правда.
В письме инвесторам Westbeck Capital Management сообщил о том, что ограничения на торговлю российской нефтью будут двигать мировые цены на черное золото до 150, 175 и даже более 200 долларов за баррель. Это создаст значительное инфляционное давление по всему миру и заставит ФРС к более жесткому поднятию ключевой ставки.
"Цены на нефтяных и фондовых рынках пока не включают этот риск даже несмотря на то, что вероятность его реализации очень высока", - сообщили в компании.