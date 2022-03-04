Из-за войны объем ВВП Украины сократился вдвое

Такая ситуация оказывает давление на государственные финансы, сообщает Деловая столица.

По текущим подсчетам Национального банка, сейчас ВВП Украины составляет лишь половину того, каким он был до начала войны.

"Мы пытаемся держать нашу финансовую систему под контролем, но наши предварительные расчеты, которые мы производим каждый день, показывают, что объем нашего ВВП сейчас составляет лишь половину нормального объема ВВП в мирных условиях" , — заявил Николайчук.

Он отметил, что такая ситуация оказывает давление на государственные финансы, поэтому Украина остро нуждается в финансовой поддержке международного сообщества для того, чтобы противостоять России.