ОВА: Оккупанты не дали добро на зеленый коридор для Херсона

Оккупанты не дали добро на зеленый коридор для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину, сообщил﻿ глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

"Только что мне сообщили, что оккупанты не дали добра на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину" , - говорится в сообщении.

Украинские власти сформировали 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым, но военные РФ говорят, что "сами обеспечат гуманитарную помощь".