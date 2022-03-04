ОВА: Оккупанты не дали добро на зеленый коридор для Херсона

ОВА: Оккупанты не дали добро на зеленый коридор для Херсона

Оккупанты не дали добро на зеленый коридор для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину, сообщил﻿ глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

"Только что мне сообщили, что оккупанты не дали добра на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину", - говорится в сообщении.

Украинские власти сформировали 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым, но военные РФ говорят, что "сами обеспечат гуманитарную помощь".

"Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи!" – добавил Лагута.
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