ОВА: Оккупанты не дали добро на зеленый коридор для Херсона
Оккупанты не дали добро на зеленый коридор для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину, сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
"Только что мне сообщили, что оккупанты не дали добра на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину", - говорится в сообщении.
Украинские власти сформировали 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым, но военные РФ говорят, что "сами обеспечат гуманитарную помощь".
"Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи!" – добавил Лагута.