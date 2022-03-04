Турция предлагает организовать встречу глав МИД Украины и России

Турция предложила провести встречу глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова на полях дипломатического форума в Анталии. Считает, что может помочь наладить контакт между странами.﻿ Об этом заявил глава МИД Турции Мевлюта Чавушогла, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Турция - одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталии, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. вчера подтвердил свое участие, но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины" , - заявил Чавушоглу.