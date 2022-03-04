В НАТО призывают Путина прекратить войну и вывести войска из Украины

Президент России Владимир Путин должен прекратить войну против Украины. И вывести российские войска без всяких условий. Об этом заявил на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг после внеочередной встречи глав МИД стран НАТО, Швеции, Финляндии и Евросоюза, сообщает РБК-Украина.

"Мы призываем президента Путина остановить эту войну немедленно, вывести все свои войска из Украины без условий и приступить к реальной дипломатии", - отметил он.