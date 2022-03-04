Столтенберг: НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной

Союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается бесполетной зоны. Это было упомянуто. В то же время союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством или войска НАТО - действовать на территории Украины" , - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО. ﻿

Введение над Украиной бесполетной зоны могло бы привести к полномасштабной войне в Европе, поэтому войска НАТО не будут напрямую вовлечены в конфликт в Украине ни на земле, ни в воздушном пространстве, отметил он.

"Наша оценка заключается в том, что мы понимаем отчаяние, но мы также считаем, что если бы это сделали, мы придем к полномасштабной войне в Европе, вовлечению намного большего количества стран, что приведет к намного большему человеческому страданию. Это причина, по которой мы принимаем это болезненное решение - ввести сильные санкции, предоставлять значительную поддержку, увеличивать поддержку, но в то же время не вовлекать войска НАТО напрямую в конфликт в Украине ни на земле, ни в воздушном пространстве" , - сказал Столтенберг. ﻿

Генсек указал, что союзники по НАТО несут ответственность за то, чтобы эта война не вышла за пределы Украины.

"Потому что это будет даже более опасно, более разрушительно и причинит еще больше человеческих страданий. Потому мы ясно заявили, что не собираемся входить в Украину ни на земле, ни в украинское воздушное пространство" , - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что единственным способом введения бесполетной зоны является отправка истребителей НАТО в украинское воздушное пространство, и потом ее внедрение посредством выстрелов в российские самолеты.