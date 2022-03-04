Еврокомиссия остановила трансграничное сотрудничество с РФ и Беларусью

Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляло 178 млн евро и для двух программ с Беларусью – 257 млн евро, сообщает Корреспондент.

Европейская комиссия приостановила программы трансграничного сотрудничества с Россией и Беларусью. Об этом сообщается на сайте ЕК в пятницу, 5 марта.

"Приостановка всех трансграничных и транснациональных программ и платежей для России и Беларуси и в то же время усиление поддержки Украины – это конкретное выражение европейской политики сплочения и солидарности с украинским народом", – заявила член Еврокомиссии по вопросам сплочения и реформам Элиза Феррейра.

Указано, что приостановка программ с участием России и Беларуси вступает в силу немедленно. Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляло 178 млн евро и для двух программ с Беларусью – 257 млн евро.

В сообщении ЕК отмечается, что регламент по программам трансграничного сотрудничества предусматривает приостановку "в случаях нарушения международного права, прав человека, демократических принципов и верховенства закона".